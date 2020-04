De Jonge: nog lang geen versoepeling bezoekverbod verpleeghuizen

Het verbod op het bezoeken van mensen in verpleeghuizen kan nu niet worden versoepeld. Daarvoor is de situatie veel te kwetsbaar, nu blijkt dat in zeker 900 van de ruim 2500 verpleeghuizen besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. “Het gaat om een derde van de verpleeghuizen, dat is heel veel. Versoepeling kunnen we ons niet permitteren”, zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag in de Tweede Kamer. Hij verwacht dat de maatregelen nog een tijdje zullen gelden.

“Het is een duivels dilemma. De bezoekersmaatregel is streng en hard maar we willen ook geen afbreuk doen aan mensgerichte zorg”, zei de minister. Hij wees erop dat veel verpleeghuizen of instellingen voor gehandicaptenzorg allerlei dingen hebben bedacht om zich aan de situatie aan te passen. Zo mogen soms partners van bewoners tijdelijk intrekken in verpleeghuizen, op voorwaarde dat die partner ook binnen blijft.

De Jonge zegde toe de goede voorbeelden in de etalage te zetten zodat verpleeghuizen van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt ook via de branche zelf.