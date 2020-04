Politie bekeurt 22 bezoekers in Nijmeegs café

De politie in Nijmegen heeft boetes uitgedeeld aan 22 bezoekers van een café in die stad. Het café was ondanks de coronamaatregelen gewoon open. Toen de politie binnenviel, zaten de bezoekers te pokeren, aldus de Nijmeegse politie woensdag op Facebook.

Een wijkagent kreeg tips dat er vooral ’s nachts activiteit rondom het café aan de Klimopstraat was. De zaak zou een “achterdeurbeleid” hanteren. De politie postte bij de verdachte zaak en zag mensen in en uit lopen. Toen agenten naar binnen stapten, keken de bezoekers heel verbaasd op aldus de politie. De bezoekers hebben allemaal een boete van 390 euro gekregen omdat zij de geldende noodverordening hebben overtreden. De kroegeigenaar krijgt een zwaardere sanctie.

In Nijmegen zijn de afgelopen twee weken al 248 bekeuringen uitgedeeld voor het schenden van coronaregels