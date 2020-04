Flatspringers krijgen 20 jaar cel voor liquidatie in Breda

De twee zogenoemde flatspringers uit Breda hebben donderdag twintig jaar cel gekregen vanwege de liquidatie van plaatsgenoot Soufian Zouagh (25) in januari 2018. Anel B. (29) en Azzedine A. (28) zijn door de rechtbank in Breda veroordeeld voor het medeplegen van moord.

De politie vond het lijk van Zouagh na een achtervolging van de twee verdachten. Die hadden zich verdacht gedragen en vluchtten in de auto van het slachtoffer naar diens flat. Daar sprongen de twee, toen de politie binnenkwam, van driehoog van het balkon af. Daarna stuitte de politie op het lichaam van Zouagh.

De rechtbank sprak van een “kille en geplande liquidatie van iemand die zich als vriend van de verdachten veilig waande”.

De verdachten hadden verklaard dat ze op inbrekerspad waren en toen anderen zagen rijden in de auto van Zouagh. Ze zouden de auto hebben overgenomen en daarna naar de flat van Zouagh zijn gereden. Daar zouden ook zij zijn geconfronteerd met de dood van hun vriend. Dat geloofde de rechtbank niet. Met name omdat Azzedine in een app-gesprek met zijn vriendin zei dat hij Zouagh ging vermoorden. “Iets meer dan twee uur nadat hij dat zegt, wordt Soufian doodgeschoten.” Daarnaast zaten er schotresten op de handen en kleding van de verdachten.

De rechtbank concludeerde dat allebei de verdachten van dichtbij op het slachtoffer hebben geschoten. Die werd twee keer in het hoofd geraakt door verschillende vuurwapens. De rechtbank weet niet wie precies het dodelijke schot heeft gelost. Voor de veroordeling maakt dat niet uit. “Door samen op het slachtoffer te schieten, hadden ze ook allebei opzet op de dood van het slachtoffer.”

Het motief weet de rechtbank niet, maar uit het strafdossier valt wel op te maken dat zowel de verdachten als het slachtoffer criminelen zijn.

De advocaat van Anel B. kondigde direct na het vonnis aan in hoger beroep te gaan.