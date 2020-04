Drie tips om de quarantaine door te komen

Mensen die niet ziek zijn, maar hebben gekozen voor zelf quarantaine, of in contact zijn geweest met iemand die corona blijkt te hebben, zitten twee weken thuis. Quarantaine is een voorzorgsmaatregel bedoeld om de verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. De quarantaine duurt tot het moment dat de incubatietijd is verlopen. Wat valt er al die tijd te doen?

Thuis sporten en fit blijven

Al voordat de sportscholen dicht gingen, liep het aantal bezoekers terug door de angst voor corona. Sporten kan ook heel eenvoudig in de eigen woning. Zo zijn er vele YouTube kanalen waarop men allerlei soorten sportlessen kan volgen. Van een rustige yogales tot een heftige HITT training. Vaak hebben mensen hier niets voor nodig en worden de oefeningen gedaan met het eigen lichaamsgewicht. Webshops die sportproducten verkopen merken dat de vraag naar simpele producten om fit te blijven stijgt. Met een paar gewichten, een yogamat en steps is het al eenvoudig om fit te blijven of fitter te worden. Het inplannen om te gaan sporten helpt mensen ook om zich aan een bepaalde routine vast te houden, waardoor het makkelijker is om door de quarantaineperiode heen te komen.

Orde aanbrengen in de financiën

Iedereen heeft klusjes die een tijd lang blijven liggen. Geen tijd is niet langer een excuus, dus dit is het uitgelezen moment om eens aan de slag te gaan met de financiën. Zo kan de quarantaineperiode gebruikt worden om alle rekeningen te verwerken die nog lagen te wachten, een excel sheet aan te maken met inkomsten en uitgaven, te bekijken waar mogelijke besparingen zitten, de kosten voor energie en verzekeringen vergelijken, abonnementen opzeggen en eens uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om de hypotheek over te sluiten. Door orde aan te brengen in de financiën weet men ook wat er nodig is en wat de eventuele gevolgen van het coronavirus zijn op de eigen financiële situatie. Doordat de winkels en de horeca dicht zijn, wordt er minder uitgegeven. Mensen die hier op besparen, kunnen het geld bijvoorbeeld naar de spaarrekening doorsluizen als buffer.

Tijd om te lezen

In de tijd van streamingdiensten en altijd bereikbaar zijn hebben veel mensen nog maar weinig tijd om een goed boek te lezen, terwijl het wetenschappelijk bewezen is dat lezen goed is voor de hersenen. Mensen die twee weken thuis zitten, zijn waarschijnlijk snel geneigd om achter een beeldscherm te kruipen, maar pak eens een boek. Lezen zorgt voor focus en concentratie, is goed voor het geheugen en werkt, net als wandelen, tegen stress. Door te lezen kan men even helemaal ontsnappen aan de realiteit en in een andere wereld stappen.