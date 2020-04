‘Armoedebestrijders zien toename vraag naar voedsel door corona’

Armoedebestrijders zien vanwege de coronacrisis het aantal hulpaanvragen voor levensmiddelen flink toenemen. Dat concludeert Stichting Armoedefonds na een inventarisatie onder tientallen organisaties voor armoedebestrijding. De ondervraagden denken dat in de zomer het aantal mensen dat hulp nodig heeft nog verder zal toenemen, vanwege meer faillissementen.

Sommige armoedebestrijdingsorganisaties zien stijgingen van hulpaanvragen voor voedsel tot bijna 100 procent, aldus de stichting. “De toename komt vooral van de groep tweeverdieners van wie het contract van één van hen niet is verlengd, van mensen uit de horeca met een nulurencontract en van zzp’ers”, zegt directeur Jacco van den Essenburg van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg.

Volgens een andere organisatie, stichting IDO in Lelystad, hangt de forse toename samen met het hamstergedrag in supermarkten. “De afgelopen weken verdwenen de huismerken als eerste uit de supermarkt”, vertelt IDO-directeur Veerle Rooze. “Toen mensen ineens noodgedwongen aan de A-merken moesten, ontstond er bij ons een stijging. Sommigen kunnen zich dat eenvoudigweg niet veroorloven.” Voor de coronacrisis stonden er circa 130 mensen bij de stichting geregistreerd die regelmatig voor een maaltijd langskomen, nu zijn het er 234.

Ook hulpaanvragen voor bijvoorbeeld kleding of leermiddelen zijn in opmars, toont het onderzoek. Sommige organisaties zien meer aanvragen voor laptops voor kinderen, om school op afstand te kunnen volgen. De stijgingen van hulpaanvragen die niet zijn gerelateerd aan voedsel, zijn in de afgelopen weken met 5 tot 10 procent toegenomen.

Een op de vijf Nederlanders zag zijn inkomen in maart dalen als gevolg van de coronacrisis, toont eerder onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Een op de drie huishoudens verwacht de komende maanden moeilijk rond te kunnen komen.