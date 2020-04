Geknipte Gast van Özcan Akyol gaat door in nieuwe vorm

Het interviewprogramma De Geknipte Gast met Özcan Akyol gaat volgende week verder. De opnames van de reeks, waarin Akyol bekende mensen spreekt in een kappersstoel, werden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Maar BNNVARA heeft toch een vorm gevonden om de serie door te laten gaan.

Akyol zal zijn gasten nog steeds in de kapsalon spreken. Maar zij laten hun haar niet meer knippen of verzorgen tijdens het gesprek. De eerste uitzending van de doorstartreeks is dinsdag te zien op NPO2. De eerste gast in de serie nieuwe stijl is nieuwslezeres Astrid Kersseboom.

In de weken daarna ontvangt de interviewer oud-voetballer Ronald de Boer (28 april), scheidsrechter Serdar Gözübüyük (5 mei), presentator Frits Spits (12 mei) en artiest André van Duin (26 mei).