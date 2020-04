Online evenementen razend populair: zo houd je een webinar interactief

De evenementenbranche heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis: alle events zijn afgezegd. Dit heeft extra kosten en verloren business tot gevolg. Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van 7,4 miljard euro dit jaar verdwijnen. Dit vraagt om een andere aanpak en een andere locatie, namelijk online.

Naast de verloren omzetten wordt er ook gevreesd dat zo’n 50.000 banen zullen verdwijnen. Dat heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector, meldt Eventplatform, een overlegclub van verschillende brancheorganisaties in de evenementen business. De sector vreest dat bijna de helft van de pakweg 100.000 banen zullen verdwijnen.

Webinars razend populair

De interesse voor online events is door de coronacrisis explosief gegroeid. Met name webinars zijn razend populair. Webinars worden al langere tijd ingezet door marketeers, maar nu wordt dit medium nog meer gebruikt. Een webinar is in feite de online variant van een seminar, met als grote verschil dat iedereen het evenement volgt via de eigen laptop of telefoon. Voor de sprekers kan het lastiger zijn om online een boodschap over te dragen dan op een live evenement. Je kunt het gedrag van de deelnemers niet zien, dus het vraagt iets anders van sprekers. Hoe houd je een online event levendig, interactief en persoonlijk?

Spreker boeken

Neem de tijd om een spreker te boeken voor een online event en overleg van tevoren hoe je de interactie van het event levendig houdt. Allereerst is het handig om via een chatfunctie de deelnemers vragen te laten stellen. Je kunt ook af en toe een poll doen tijdens je webinar. Daarom is het handig om met twee personen een webinar te faciliteren. De spreker hoeft zich niet bezig te houden met de vragen, maar die worden door een van de facilitators voorgelezen. Ook kunnen er technische zaken zijn, waar de ander zich dan over ontfermt.

Vragen beantwoorden

Om het event persoonlijk te houden, is belangrijk dat de vragen altijd beantwoord worden door iemands naam te benoemen en de vraag te herhalen. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk welke vraag er beantwoord wordt en daarbij wordt de persoonlijke aandacht zeer gewaardeerd. Zorg ook dat er pauzes zijn waarin gevraagd wordt of iemand nog vragen heeft of dat er iets niet duidelijk is. Sommige mensen vinden het spannend om van zich te laten horen en hebben soms net dat duwtje nodig.

Online vs offline

Een spreker is wellicht gewend om voor een zaal met honderd mensen zijn of haar verhaal te doen. Nu kan het zijn dat je ook honderd deelnemers voor je webinar hebt, maar dit is toch anders. Zorg er dus voor dat je tegen de individuele deelnemer praat. Dit is een prettige manier voor de deelnemer om te luisteren naar een verhaal. Voordat je start kan je de vraag stellen waarom mensen zich hebben aangemeld. Dit kan je doen met behulp van een poll. Het is goed om het een en ander van tevoren voor te bereiden, maar juist met een online event, is het ook belangrijk om in het moment te kijken welke vragen het publiek heeft.