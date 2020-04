Segers opnieuw lijsttrekker ChristenUnie

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar maart opnieuw lijsttrekker voor zijn partij. Hij hoopt van vijf naar zeven zetels te gaan. Dat heeft hij gezegd in een interview met RTL Nieuws. “Ik heb goede hoop dat het vertrouwen in de ChristenUnie groeit, ook volgend jaar bij de verkiezingen. Maar we moeten daar natuurlijk keihard voor gaan werken.”

Of zijn partij weer gaat deelnemen aan de regering na de verkiezingen weet Segers niet. “Het is nooit tegen elke prijs. Wij blijven een partij van idealen. Maar we zijn wel bereid om verantwoordelijkheid te dragen.” Mocht zijn partij weer gaan deelnemen aan de regering, dan wordt hij net als nu geen minister. “‘Ik vind dat een politiek leider in de Kamer hoort te zitten.”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was Segers ook lijsttrekker van de partij. Het bestuur heeft Segers gevraagd de rol opnieuw op zich te nemen, met het oog op zijn populariteit binnen de partij en onder andere groepen kiezers. Daar heeft hij een paar maanden over moeten nadenken, zegt hij. Hij heeft gesprekken gevoerd aan de keukentafel thuis, en ook een ronde door de partij gemaakt. “Alle lichten staan nu op groen.”