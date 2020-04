Elk kind mag weer sporten, maar tiener alleen met afstand

Kinderen mogen vanaf 29 april weer met elkaar in teamverband buiten sporten en trainen. Tot 12 jaar mogen ze dat onder begeleiding doen. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde, maar zij moeten wél 1,5 meter afstand houden.

Dat betekent dus dat de oudere kinderen niet weer voluit mogen voetballen, want dan komen ze te dicht bij elkaar. Ze kunnen wel bepaalde oefeningen doen, zoals op het doel schieten of ander oefeningen zoals overspelen, licht een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe.

Officiële wedstrijden zijn overal uit den boze. Het spelen van een onderling potje kan wel, mits er voldoende afstand kan worden gehouden tussen de spelers. Dat zal per sport verschillen.

Ook mogen de kinderen zich niet op de club omkleden of douchen, maar moeten ze dat thuis doen. Ouders langs de lijnen van de velden is evenmin wenselijk, zei premier Mark Rutte dinsdag. Voorkomen moet worden dat er drukte ontstaat, op de velden of in het verkeer ernaartoe.

Gemeenten moeten afspraken maken over de mogelijkheden hiervan, met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Daardoor kunnen er volgens het ministerie van VWS verschillen in gemeenten ontstaan.