Minister Slob: basisscholen mogen 11 mei niet dichtblijven

Alle basisscholen moeten op 11 mei weer hun eerste leerlingen ontvangen. Er is geen ruimte voor scholen om niet of pas later hun deuren weer te openen, laat het ministerie van Onderwijs weten.

Tientallen scholen hebben aangekondigd meer tijd te willen nemen vóór leerlingen weer de helft van hun lesweek op school kunnen doorbrengen, zoals het kabinet heeft besloten. Ze zijn daarvoor niet meteen na de meivakantie al klaar, zeggen ze.

Maar het ministerie vraagt dat toch van de scholen. Scholen die nog vragen hebben over de manier waarop ze het lesgeven op school weer moeten en kunnen hervatten, kunnen aankloppen bij de landelijke schoolbesturenkoepel en bij het ministerie.

Veruit de meeste scholen pakken het kabinetsbesluit “enthousiast en voortvarend” op, constateert het ministerie. “Ze beseffen heel goed dat het voor leerlingen heel belangrijk is dat het fysieke onderwijs zo snel mogelijk van start gaat.”