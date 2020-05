IT cruciale factor voor MKB in deze corona tijd

Nu Nederland alweer geruime tijd thuis aan het werk is, vragen velen van ons af hoe lang dit nog gaat duren en of dit misschien wel de toekomst van ons werk zal zijn. Ook bedrijven die geen voorstander zijn van personeel op afstand te laten werken, kunnen nu niet anders dan hun medewerkers vanuit huis in te laten loggen. Het massaal werken vanuit huis brengt nieuwe uitdagingen voor het MKB met zich mee, met name op IT gebied.

Impact corona op IT-branche

De impact van het coronavirus in de IT-branche is groot. De vraag naar chat-en video software is enorm toegenomen. Ook zijn diverse software-oplossingen hard nodig om het werken op afstand mogelijk te maken. Bedrijven moeten er zorg voor dragen dat de benodigde hardware, zoals laptops en telefoons voldoende aanwezig zijn. En heeft iedereen wel toegang tot de juiste programma’s, hebben medewerkers voldoende bandbreedte thuis en hoe zit het met de beveiliging? Juist nu is een veilige VPN-verbinding onmisbaar, omdat cybercriminelen ook massaal aan het werk zijn.

Externe partij

Uiteraard wil je als MKB continuïteit waarborgen. Wat doe je als bepaalde kennis bij één persoon ligt en deze persoon ziek wordt? Als dit bijvoorbeeld je systeembeheerder is, dan is het belangrijk om een externe partij achter de hand te hebben voor ict mkb gerelateerde uitdagingen en problemen. IT problemen die normaal gesproken op de werkvloer voorkomen, dienen zich nu thuis bij mensen aan.

Op afstand samenwerken

De vraag naar laptops is de afgelopen maand sterk gestegen. Als MKB onderneming doe je er verstandig aan om te investeren in lichtgewichte, draagbare en krachtige devices, waarmee medewerkers ook op hun thuiswerkplek productief kunnen zijn. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers in verbinding kunnen blijven met collega’s, dat teams aangestuurd kunnen worden op afstand en de samenwerking binnen die teams optimaal blijft.

Veiligheid

Het werken op afstand is toegenomen en dit betekent dat werknemers vanaf een externe locatie toegang willen tot het bedrijfsnetwerk. Veiligheid is key. In de praktijk betekent dit dat MKB-ondernemingen over de juiste technologie en infrastructuur moeten beschikken. Alle data moet veilig worden beheerd en verwerkt. Er moet voorkomen worden dat de druk op de cloud niet te groot wordt. Een optie is door Microsoft 365 / Office 365 lokaal te draaien in plaats van op het netwerk.

Cyberaanvallen verminderen

De grootste uitdaging van werken op afstand is de veiligheid. Deze nieuwe situatie vraagt voor unieke cybersecurity-uitdagingen waar het MKB nog niet eerder mee te maken heeft gehad. Er wordt op alle fronten misbruik gemaakt van het coronavirus, óók online. Er is een behoorlijke toename in geavanceerde phishing-, mailware- en ransomwarecampagnes. Des te meer devices toegang krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens, is het voor cybercriminelen makkelijker om binnen te dringen in netwerken. De juiste tools en beveiligingsfuncties zijn dus nodig om het risico op cyber aanvallen te verminderen.