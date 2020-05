Recordaantal mensen kijken in coronatijd online naar vogels

Nog nooit keken zoveel mensen online mee met vogels. In twee maanden tijd schakelden 1,1 miljoen Nederlanders een van de webcams van Vogelbescherming Nederland in, een record. Volgens de organisatie is het hoge bezoekersaantal te danken aan de vele mensen die noodgedwongen thuiszitten vanwege het coronavirus.

Vorig jaar keken tijdens het hele lenteseizoen 850.000 Nederlanders live mee met vogels. Dat aantal is nu al ruimschoots overstegen, terwijl de webcams nog tot juni aan staan. “Dit jaar gaan de kijkcijfers door het dak”, zegt Vogelbescherming Nederland.

Dat heeft vooral te maken met de “spanning, sensatie, en zen-momenten”. Bijvoorbeeld als een marter eieren dreigt op te eten of steenuilen elkaar knuffelen.

Als kijkers nu inschakelen, kunnen ze live meekijken met onder andere verschillende uilensoorten, valken, een lepelaar en een zeearend.