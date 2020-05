Curaçaose minister: Actie Jandino ‘buitengewoon goed’

De minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Giselle McWilliam, is heel tevreden over de tv-actie van de op Curaçao geboren Jandino Asporaat. In een speciale uitzending op NPO1 haalde hij zaterdagavond 770.000 euro op voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

“Ik ben super trots dat een Curaçaoënaar in deze moeilijke tijd de inwoners van het Koninkrijk dichter bij elkaar heeft gebracht”, aldus McWilliam. Het opgehaalde bedrag noemt ze “buitengewoon goed”. Daarbij verwijst ze, ter vergelijking, naar de lagere opbrengst van de actie Serious Request, waar vorige maand ruim drie ton werd opgehaald voor het Rode Kruis.