Benelux-parlement wil zicht op heropening grenzen

Nederlanders, Belgen en Luxemburgers moeten uitzicht krijgen op reizen naar elkaars landen, als het aan het Benelux-parlement ligt. Een verzoek om perspectief aan de regeringsleiders van de drie landen en de Belgische deelstaten is maandag verzonden. De drie Baltische staten, die vorige week hun grenzen openden voor elkaars inwoners, kunnen als inspiratie dienen, zo staat in de brief.

In tegenstelling tot Nederland sloot België zijn grenzen twee maanden geleden voor niet-essentiële verplaatsingen. Het Benelux-parlement kreeg de afgelopen weken veel klachten van bewoners van grensgebieden. Niet alleen van grenswerkers, maar ook van mensen die hun familie of tweede verblijf over de grens niet kunnen bezoeken. Doel is een “gecoördineerde doorstart” om de “negatieve impact van de coronacrisis op de economie en de sociale verhoudingen te beperken, uiteraard rekening houdend met de volksgezondheid”.

Ministers van de drie landen staan met elkaar in contact, maar volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin is het nog te vroeg om de grenzen weer open te stellen. Een volgende versoepeling van de coronamaatregelen, waaronder toerisme, is pas op zijn vroegst op 8 juni aan de orde.

Het Benelux-parlement wil in ieder geval dat de drie landen maatregelen in de toekomst beter op elkaar afstemmen en een gezamenlijke strategie ontwikkelen voor het geval zich een nieuwe pandemie of een soortgelijk probleem voordoet. Het parlement telt 49 leden, onder wie 21 Nederlandse parlementariërs.