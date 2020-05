MBO Raad: schooljaar zo goed mogelijk afsluiten

De periode dat het middelbaar beroepsonderwijs dit schooljaar nog beperkt les mag geven op locatie is niet lang. Maar daar willen de scholen wel goed gebruik van maken, stelt Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad. “Hiermee kunnen we studenten nog beter in staat stellen het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten.”

Het mbo mag vanaf 15 juni weer beperkt praktijkonderwijs geven op locatie. “Voor de scholen betekent dit een volgende stap in de verruiming van de mogelijkheden. We konden al examinering op locatie organiseren en vingen groepjes studenten op die geen andere opties voor het volgen van onderwijs hebben”, zegt Van Hout.

“De komende periode wordt nog wel spannend”, aldus de voorzitter. “We weten nog niet goed wat de uiteindelijke effecten van de afgelopen periode op het leerproces van studenten en de organisatieontwikkeling van scholen zullen zijn.”

Doordat de scholen zich aan de 1,5 meterregel moeten houden, kan niet iedereen tegelijk aanwezig zijn. “We gaan nu uit van een percentage van 20 procent van de studenten en medewerkers die op locatie aanwezig mogen zijn. Dat getal is belangrijk vanwege de richtlijnen van het RIVM. Maar ook om te grote belasting van het openbaar vervoer te voorkomen”, zegt Van Hout. Hij hoopt dat het percentage na de zomervakantie verhoogd kan worden.