Nederlanders om in de gaten te houden: mede-initiatiefnemer Xander Bruins van XJcursussen

Tijdens een wat saaie natuurkunde les kwamen de vrienden Xander Bruins (18) en Jesse Pot (19) op het idee om samen een project te starten. Iets met IPad les voor senioren, om zo Nederland wat internet veiliger te maken. Tijdens de les (tot ergernis van de docent), in de pauzes en na school zijn ze hiermee bezig geweest en na een jaar hebben ze twee cursussen gegeven en een boekje geschreven over hoe om te gaan met het internet, foto’s mailen en veiligheid. Inmiddels zijn ze beide geslaagd, hebben ze een website en starten ze hun eerste online cursus.

Van het een kwam het ander, aldus Xander, die vertelt hoe het idee voor XJcursussen tot stand is gekomen. “Voor we het wisten hadden we een werkende cursus in de bestuurskamer op school. Die mochten we lenen van de rector. We konden de computers van school gebruiken en een deel van de cursisten had hun IPad bij zich. We mikken op de groep van 65 plus, maar de jongste deelnemer is 45 jaar. We doen het echt op onze eigen manier. Mijn oma was naar computerlessen geweest, maar dat werkte niet voor haar. Daarom hebben we onze eigen lesmethode bedacht. We werken in kleine groepjes, twee tot vier mensen. Het is heel gezellig en ze steken er ook nog wat van op. Wat ons extra uniek maakt, is dat jong samenwerkt met oud.”

Corona heeft roet in het eten gegooid, want ze kunnen momenteel geen fysieke cursussen geven. “We hebben sinds kort een site en gaan nu online cursussen aanbieden. We hebben ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn sinds een paar weken officieel een bedrijf.” Jesse: “Het is heel leuk om dit samen te doen. We leren er veel van, dat is ook waarom we het doen. Zo hadden we de flyers gedrukt voor onze eerste cursus. Na tien keer nakijken op spelfouten waren ze allemaal gedrukt en stond er toch nog een fout in het mailadres. Toen moesten we langs alle winkels omdat de flyer aangepast moest worden. We mogen wat nauwkeuriger worden en leren plannen, daar zijn we beide niet zo goed in. Bedrijfsregels, contracten en algemene voorwaarden opstellen, dat leer je niet op school.”

Waarom doe je wat je doet?

“Het is gewoon echt heel leuk om te doen. Ik vind het jammer dat we nu geen fysieke cursussen kunnen geven. Ik heb mijn vaste groepjes die ik les geef, en daar houd ik nu contact mee via de mail. Het is belangrijk wat we doen en het geeft veel voldoening. Vorige week heb ik een email van een cursist gekregen dat ze zo blij was dat ze nu kon mailen en contact kon houden met familie en vrienden. Ik denk dat wij nu doen later nog van pas gaat komen. Door senioren te vertellen over internetveiligheid willen we voorkomen dat mensen worden opgelicht. We hadden een mail gekregen van een vrouw wiens ouders voor veel geld waren opgelicht. Hierdoor geven we dit onderwerp nog meer aandacht tijdens onze komende online cursus.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Op dit moment zijn we druk bezig met de online internetveiligheid cursus die vanaf deze week op onze site komt te staan. Daar komt van alles bij kijken. Telkens als we een probleem oplossen, komen er drie problemen bij. We moeten alles filmen en opnemen en ervoor zorgen dat alles werkt. We gaan al twee maanden niet naar school, dus we zijn hier fulltime mee bezig. Na de zomer ga ik studeren in Utrecht. Het is wel het plan om dit ernaast te blijven doen. We willen allemaal doorgaan.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Wat ik belangrijk vind, is dat ik elke ochtend douche. Hier word ik wakker van. En goed ontbijten, dat is ook belangrijk. Daar sta ik vroeger voor op. Ik neem ruim een uur de tijd voor het wakker worden en ontbijten. Nu in deze coronatijd kleed ik me nog steeds fatsoenlijk aan en doe ik mijn haar. Dan voel je je al een stuk beter, ook al ziet niemand je. Wat veel mensen vergeten is om voldoende water te drinken. Ik heb altijd een flesje water op mijn bureau staan. Dan voel ik me gelijk een stuk beter als ik wat drink. Ik probeer twee keer in de week hard te lopen, als ik er zin in heb.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“De meest wijze les was wel van het emailadres op de flyer. Maar ook dat je goed moet nadenken over wat je prioriteiten zijn in het leven. Deze cursussen geven mij een enorme voldoening en ik word blij als ik andere mensen blij kan maken. Dat geeft echt een boost in je algehele gezondheid. Dus dat is ook een wijze les: iets doen wat je leuk vindt en waar andere mensen plezier van hebben.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Als je een leuk idee hebt, moet je het gewoon gaan doen. We denken snel: dat komt niet van de grond, daar heb ik geen tijd voor. Probeer het toch, want je leert er veel van. Naast de flyer ging er bij onze eerste cursus van alles fout. Onze planning was niet goed en we haalden de namenlijsten door elkaar. Fouten maken is niet erg, want we hebben elke fout gemaakt die je kan maken. Doe dus vooral wat je leuk vindt want je leert er sowieso van.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik heb een vrij brede interesse, ik kan over van alles en nog wat mee praten en vertellen. Dat is handig als je een praatje wil maken. Dan kan je het hebben over wat er in de regio gebeurt of een onderwerp uit het nieuws. Verder vind ik het leuk om nieuwe dingen te leren en maak ik makkelijk contact met mensen.” Jesse beaamt alles wat Xander zegt. Jesse: “Ik zit nu in de kamer van Xander en er liggen hier botten van kameleons en schedels, zeilschepen, boeken en posters uit de middeleeuwen. Hij heeft dus echt een brede interesse.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dan ga ik voor de schrijver Bill Bryson. Ik ben nu zijn boek aan het lezen. Hij schrijft wetenschappelijk, maar vertelt ook over zijn levenslessen. Hij is heel wijs. Hij weet precies wat hij wel en wat hij niet wil in het leven en wat hij belangrijk vindt. Zo heeft hij een wandeling door de natuur gemaakt en is een jaar bezig geweest om hier het boek “A walk through the woods” over te schrijven. Uit zijn boek haal ik: ga de wereld in, want er is nog zoveel te ontdekken.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Als je het niet vertrouwt is het meestal fout”

Je mag een nieuw vak geven op school. Waar zou die les overgaan?

“Ik denk over algemene zaken die belangrijk zijn in het leven, zoals belastingaangifte. Toen ik 18 werd, moest ik dat doen. Ik had geen flauw idee hoe dat moest. Het is belangrijk dat jongeren basis dingen leren, zoals een verzekering afsluiten.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten en met wie?

“Mijn favoriete recept is kip in de hoed. Dit is een Zuid-Afrikaans recept, soort bladerdeegtaart met kip en curry. Dat zou ik dan met mijn familie en vriendin eten.”