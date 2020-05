Halsema wil meldingsbereidheid van homogeweld vergroten

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil meer gaan inzetten op meldingsbereidheid van homogeweld in Amsterdam. Zo wil Halsema de aandacht voor de app ‘Meld discriminatie nu’ vergroten, met het doel dat slachtoffers vaker aangifte doen.

Ook wil zij een onderzoek van een aantal jaren geleden naar acceptatie van homoseksualiteit in de stad herhalen. Het onderzoek moet inzicht geven hoe het is gesteld met de homotolerantie in de hoofdstad. Dit meldde zij in een debat over homogeweld in de Amsterdamse gemeenteraad donderdag. Wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) zegde daarnaast toe samen met de burgemeester een campagne te beginnen tegen lhbtiq+-geweld.

“Er is sprake van een straatcultuur in Amsterdam die intolerant en intimiderend is voor veel minderheidsgroeperingen”, zei de burgemeester. “We moeten gesprekken op gang brengen zodat de norm helder is: in Amsterdam wordt je geaccepteerd en hoor je erbij. Mensen moeten hier een individu kunnen zijn.”

De genoemde maatregelen komen na twee incidenten tegen een homostel vorige maand in de hoofdstad. Het stel werd uitgescholden, bedreigd en geschopt. Een 15-jarige jongen stond hiervoor woensdag voor de kinderrechter. Het Openbaar Ministerie eiste 35 uur leerstraf en een schadevergoeding van 850 euro. De uitspraak is over twee weken. Twee mannen van 20 en 21 jaar moeten zich nog voor de rechter verantwoorden.