Is er geld voor een uitvaart? Praat erover met je partner

Als stel bespreken jij en je partner vast veel met elkaar. Financiële zaken zijn daarbij misschien geen favoriet onderwerp, maar het kan wel slim zijn om over te praten. Weet je hoe je er beiden financieel voor staat en welke verzekeringen er lopen, dan kan dit namelijk rust en overzicht geven binnen jullie relatie. Voor nu, maar ook voor later.

Weet jij bijvoorbeeld of je partner een uitvaartverzekering heeft? Misschien niet altijd een makkelijk gesprek om te voeren, maar ooit moet er een uitvaart geregeld én betaald worden. Is daar genoeg geld voor en is dat geld op korte termijn beschikbaar als het zover is? Is dat niet zo, dan kan een uitvaartverzekering een optie zijn. Overweeg je om een uitvaartverzekering af te sluiten? We hebben een aantal handige weetjes op een rijtje gezet.

Verschillende soorten

Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen: de kapitaal uitvaartverzekering, natura uitvaartverzekering en een combinatie van deze beide verzekeringen. Wat is het verschil? Een kapitaal uitvaartverzekering keert een bedrag uit aan de nabestaanden. Dit bedrag kan worden besteed aan de uitvaart, maar hóeft niet. Een natura uitvaartverzekering keert geen geld uit, maar vergoedt uitvaartdiensten. De dekking bestaat vaak uit een pakket van diensten die bij overlijden worden vergoed. Denk hierbij aan de ondersteuning door een uitvaartverzorger, de kosten voor cremeren of begraven, een kist en de laatste verzorging. Het verzekerde bedrag mag dus alleen aan de uitvaart worden besteed en daarom worden alle kosten bijgehouden. Wat precies wordt vergoed, verschilt per verzekeraar en hangt ook af van de voorwaarden van je uitvaartverzekering. Tot slot is er de zogeheten combinatie uitvaartverzekering. Bij deze verzekering kun je zelf een deel kapitaal en natura combineren.

Uitvaartverzekering afsluiten

Overweeg je – zelf of samen – om een uitvaartverzekering af te sluiten? Dan is het goed om je persoonlijke wensen duidelijk in kaart te brengen. Bespreek met elkaar wat je zou willen als je komt te overlijden, of je specifieke wensen hebt en wat deze wensen zouden kosten. Bij verschillende uitvaartverzekeraars vind je online handige tools om je hiermee te helpen. Als je weet hoeveel geld er nodig is om de uitvaart naar jouw wens te realiseren, kun je bepalen of een uitvaartverzekering nodig is.

Het voordeel van een uitvaartverzekering is dat je niet direct een potje geld beschikbaar hoeft te hebben, maar per maand een vaste premie betaalt. Hoeveel premie je precies betaalt, hangt af van je leeftijd op het moment van afsluiten, de hoogte van het bedrag dat je beschikbaar wilt stellen en de periode waarover je de premie betaalt. Een uitvaartverzekering afsluiten op jonge leeftijd betekent dat je een lagere premie per maand betaalt dan wanneer je op latere leeftijd besluit af te sluiten. Ook goed om te weten is dat je bij de meeste verzekeraars je persoonlijke wensen kunt vastleggen en altijd nog kunt wijzigen. Zo hoeven je nabestaanden hier niet teveel over na te denken.

Uitkering bij overlijden

Een uitvaartverzekering keert uit bij overlijden. Vaak wordt een uitvaartverzekering verward met een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert echter alleen uit als je binnen de afgesproken termijn komt te overlijden. Heb je voor 20 jaar een overlijdensrisicoverzekering afgesloten en overlijd je 25 jaar na het afsluiten ervan, dan keert deze verzekering niets uit. Dit is anders als je een uitvaartverzekering hebt afgesloten; deze verzekering keert altijd uit bij overlijden*.

Kinderen meeverzekerd

Heb je kinderen of hebben jullie een kinderwens? Check dan, als je verschillende uitvaartverzekeringen gaat vergelijken, welke voorwaarden verschillende verzekeraars hanteren voor het (mee-)verzekeren van kinderen. Vaak zijn kinderen tot hun 18e gratis mee te verzekeren, soms zelfs tot 21 jaar. Je kunt vaak ook direct een uitvaartverzekering op naam van je kind afsluiten, hiervoor betaal je dan een maandelijkse premie. Het voordeel hiervan is dat deze niet komt te vervallen als hij of zij 18 of 21 wordt, zoals wel het geval is bij gratis meeverzekeren. Een ander voordeel is dat de premie per maand laag is omdat je op jonge leeftijd de verzekering afsluit.

Nabestaanden ontzorgen

Ongeveer 70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Dit geeft in een nare tijd een stukje rust aan de nabestaanden. Helaas komt het regelmatig voor dat er een uitvaartverzekering is, maar dat de nabestaanden dit niet weten. Het is dus belangrijk om met je partner of naasten te bespreken welke verzekering(en) je hebt lopen en waar zij de papieren kunnen vinden.

*lees altijd goed de voorwaarden door die bij je uitvaartverzekering horen.