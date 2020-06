Coronacrisis zorgt voor extra stress: hoe ga je hiermee om?

Veel mensen hebben vanwege het coronavirus en de hierdoor ontstane crisis waarin we ons momenteel bevinden meer last van angst, onrust, een onbestemd gevoel en stress. Dat is niet vreemd, want voor velen van ons is er in korte en plotselinge tijd veel veranderd. Hoe ga je om met die stress en kan je je controle en verwachtingen van hoe het leven zou moeten zijn wat meer loslaten?

Grote veranderingen

We werken thuis, hebben een ander ritme, moeten kinderen lesgeven, doen opeens alles online, missen het sociale en fysieke contact met dierbaren en collega’s en velen van ons hebben te maken met financiële zorgen. Daarbij spelen ook factoren als eenzaamheid of juist 24 uur met elkaar per dag samen zijn een grote rol. Kortom, tijdens deze coronacrisis hebben we te maken met grote veranderingen, en daar komt ook nog bij dat we geen virus willen oplopen.

Chronische stress

Aan de andere kant zijn onze agenda’s een stuk leger, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we iets missen en is er minder druk op sociaal vlak. Zo is deze tijd dus ook een uitnodiging om naar bepaalde patronen en keuzes te kijken die stress veroorzaken en wellicht is dit wel een uitgelezen moment om het een en ander los te laten. Chronische stress en wat kun je eraan doen? Welke keuzes maak je die jou niet ondersteunen en die ervoor zorgen dat je gestrest raakt? Dit is een mooi uitgangspunt om je manier van leven eens onder de loep te nemen.

Luisteren naar je lichaam

Het is allereerst belangrijk dat je meer naar je lichaam gaat luisteren. Stress uit zich in het lichaam, bijvoorbeeld door rugklachten, hoofdpijn en gespannen kaken. Je slaapt slechter door stress, vaak omdat het piekeren maar door blijft gaan. Door die vermoeidheid ben je nog prikkelbaarder. Het begint allemaal met goed voor jezelf zorgen. Dat weten we op zich wel, maar we doen het vaak niet, of in ieder geval niet voldoende. We leven niet consistent in een ritme dat past bij de behoeftes van ons lichaam en we zijn snel geneigd om keuzes te maken omdat die passen in het plaatje van een ander of wat hoort. Denk aan eten, drinken, aantal afspraken en slapen. Ga eens na wat jouw behoeftes zijn en wat jouw lichaam jou aangeeft. Je lichaam spreekt altijd de waarheid.

Loslaten

De meeste van ons houden graag controle op het leven en anderen, wat ook stress en spanning veroorzaakt. We hebben veel verwachtingen. Wat moet je allemaal van jezelf en aan welke plaatjes moet je voldoen? We zijn vaak het strengste naar onszelf. Sta eens stil bij hoe je over jezelf denkt, welke overtuigingen je hebt en hoe vaak je kritisch bent naar jezelf. Als je iets wilt loslaten (https://www.lerenloslaten.com/), is het belangrijk dat je eerst eerlijk bent naar jezelf en je bewust wordt van hoe je met jezelf omgaat.

Andere keuzes

De hele dag door hebben we met prikkels te maken en kunnen we ons continu laten afleiden. We kunnen de wereld niet uitzetten, maar wel ervoor kiezen hoe we ermee omgaan. Zeg wat vaker nee, zet de televisie een keer uit en haal Netflix van je laptop. Maak andere keuzes, en merk wat voor impact deze hebben. En wees lief voor jezelf. Het is een uitdagende tijd momenteel, en dit vraagt om aanpassingen. Geef jezelf de ruimte, ben lief voor jezelf, blijf in beweging en zoek support bij anderen.