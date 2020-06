GGD: paar procent getesten op corona wacht extra lang op uitslag

De GGD’en hebben tot en met dinsdag 68.759 coronatests afgenomen. Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan sinds 1 juni een test aanvragen.

Volgens een woordvoerster krijgt niet iedereen de uitslag binnen 48 uur, ook al is het streven het resultaat zelfs binnen 24 uur te melden aan de aanvrager. Bij “een paar procent” lukt ook de 48 uur niet en is de wachttijd langer.

Er zijn zeven stappen in het proces van de afname tot de uitslag, zegt ze, en er zijn mensen bij wie om de een of andere reden meerdere stappen een vertraging oplopen. “Heel vervelend natuurlijk als je je zorgen maakt”, benadrukt de woordvoerster.

De tests zijn bedoeld voor mensen die niet zijn opgenomen, maar coronaverschijnselen vertonen. Het gaat om hoesten, snotteren, koorts of minder ruiken of proeven, symptomen waarbij de mensen op het hart wordt gedrukt binnen te blijven. Wie het virus in zijn lichaam heeft, moet twee weken thuisblijven. Ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek.

De GGD’en hebben tot en met dinsdag 85.520 afspraken gemaakt. Het RIVM meldde dinsdag 47.903 positief geteste gevallen, maar dat slaat op alle testen die tot nog toe zijn afgenomen samen, ook eerder en in de ziekenhuizen.

Steeds vaker geeft een test een negatief resultaat. Vorige week werden in totaal 57.630 coronatesten uitgevoerd in Nederlandse laboratoria, maar slechts 2,1 procent van de mensen die zich lieten testen bleek daadwerkelijk het virus bij zich te dragen.