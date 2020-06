DNB verwacht in 2021 700.000 werklozen

Het dieptepunt van de economische crisis als gevolg van de coronacrisis hebben we naar alle waarschijnlijkheid al gepasseerd, maar de nasleep en de daarbij horende grote gevolgen gaan we als maatschappij nog lang voelen. Veel mensen zitten al zonder werk, maar de grote werkloosheidsgolf moet nog komen, aldus naar verwachting van De Nederlandse Bank (DNB).

Krimp van 6,4 procent

In haar halfjaarlijkse economische voorspellingen gaat DNB er vanuit dat de economie dit jaar met 6,4 procent krimpt. De voorspelling is dat er volgend jaar 700.000 mensen zonder werk zitten. Dat is ruim 400.000 meer dan in maart van dit jaar. Dit jaar neemt de werkeloosheid verder toe tot 4,6 procent van de beroepsbevolking. Volgend jaar zal dit 7,3 procent zijn. Vooral de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn dus groot.

Vacaturesite

Het duurt dus nog even voordat we werkelijk te maken krijgen met een toename van het aantal werklozen. Mensen die nu al hun baan verloren zijn, of werken in de horeca- or reisbranche en dus minder tot geen werk hebben, kunnen het wellicht nog even uitzitten door de financiële steun van het kabinet. Maar ook hier komt een einde aan. Dit betekent dat steeds meer mensen zich moeten omscholen en/of op een vacaturesite op zoek moeten naar werk.

Grote klap moet nog komen

Via de NOW-regeling krijgen veel bedrijven een groot deel van de loonkosten voorlopig vergoedt. Hierdoor kunnen veel ontslagen op korte termijn voorkomen worden. De grote klap moet nog komen, en daarom is het beter hier, waar mogelijk, op voorbereid te zijn. Dit kan betekenen dat je werk moet zoeken in een andere branche, dat je nog een opleiding moet volgen of dat je gaat kijken naar vacatures in Zuid-Holland, terwijl je in een andere provincie woont.

Voorbereiden op ander werk

Ben je ontslagen of ziet het ernaar uit dat je ontslagen gaat worden, dan is het belangrijk om je hierop voor te bereiden. Dit betekent niet afwachten, maar nu al kijken wat de mogelijkheden zijn. Blijf realistisch en kijk alvast om je heen. Het belangrijkste is om positief te blijven en te kijken naar mogelijkheden. Ziet het ernaar uit dat je ontslagen wordt? Check dan of je tijdens je opzegperiode recht hebt op sollicitatieverlof. Dit betekent dat je twee halve dagen vrij krijgt om op zoek te gaan naar ander werk.

Daarnaast is het wellicht mogelijk om voor outplacement in aanmerking te komen. Dit kan je vragen bij je werkgever. Dit is niet verplicht in Nederland, maar in goed overleg is er wellicht wel wat mogelijk. Bij outplacement betaalt je werkgever een extern outplacementbureau om samen met jou op zoek te gaan naar nieuwe toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het belangrijk om zelf actief aan de slag te gaan, je netwerk te gebruiken en te laten weten dat je (binnenkort) werk zoekt. Zorg dat je CV up-to-date is en dat je op je sociale media laat weten dat je op zoek bent naar werk.