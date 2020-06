Docenten: afstand houden lukt scholieren niet goed

Op veel middelbare scholen lukt het scholieren niet goed om de voorgeschreven 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft 62 procent van de ondervraagde medewerkers aan dat het afstand houden “niet goed lukt”. Van de 2787 respondenten zegt 35 procent dat de leerlingen op hun school zich “wel grotendeels, maar niet helemaal” aan de regel houden, 3 procent vindt dat het helemaal goed gaat.

Personeelsleden lukt het over het algemeen wel – of in elk geval grotendeels – om afstand te houden van elkaar en de leerlingen. Van de ondervraagden is 87 procent sinds de openstelling weer fysiek op school geweest, de overige 13 procent bleef thuiswerken. Ook de meeste medewerkers die aangeven binnen een risicogroep te vallen, zijn weer naar school gegaan.

Ruim een op de drie mensen die de vragenlijst invulden behoort zelf tot een groep die hogere risico’s loopt door het coronavirus óf heeft een gezinslid dat tot de risicogroep hoort. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, chronische longaandoeningen of mensen boven de 70 jaar.