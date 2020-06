Kunstbeurs PAN met een jaar uitgesteld

Kunstbeurs PAN in Amsterdam gaat dit jaar niet door wegens het coronavirus en de ‘veranderlijke regelgeving’ in verband daarmee, meldt de organisatie. De 34e editie stond gepland van 22 tot en met 29 november, maar zal nu pas een jaar later plaatshebben.

“In ruggespraak met deelnemers en andere betrokkenen heeft PAN Amsterdam een gedegen inventarisatie gemaakt en alle mogelijke aspecten gewogen bij de complexe keuze hoe om te gaan met de huidige situatie”, aldus de PAN.

“Verschillende scenario’s, waaronder een kortere, kleinere beurs, zijn hierbij uitgewerkt. De gezondheidsrisico’s voor alle betrokken, de financiĆ«le risico’s voor exposanten en partners en de huidige veranderlijke regelgeving rondom grootschalige evenementen zijn de belangrijkste overwegingen geweest om onze beurs te verplaatsen”, verklaren de initiatiefnemers.

De PAN trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.