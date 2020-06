Makelaars: overheid moet investeren in bouw betaalbare woningen

De overheid moet grootschalig investeren in de bouw van betaalbare woningen. Dat staat in de brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) aan het kabinet. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de woningmarkt. De makelaars willen een groot pakket van investeringen, waarmee uiteindelijk 90.000 woningen per jaar gerealiseerd kunnen worden. “Bouwen, bouwen, bouwen”, moet het credo in de huidige crisis zijn, vinden de makelaars.

Grootschalige investeringen moeten voorkomen dat het scenario tijdens de vorige financiƫle crisis zich weer voordoet. Toen zakte de woningbouw naar een diepterecord. Veel bouwvakkers, ambtenaren, architecten en ingenieurs verloren hun baan. Van die klap is de woningmarkt nog steeds niet hersteld, meent de NVM. Momenteel bedraagt het tekort aan woningen ruim 300.000. De makelaarsvereniging vreest een herhaling van dat scenario met daarbij alle nadelige gevolgen voor woningzoekenden.

Bij het opstellen van de plannen moet ook veel aandacht komen voor milieuaspecten van de nieuwe woningen, vinden de makelaars. Voorbeelden daarvan zijn het herontwikkelen van bestaande gebieden of de bouw van huizen die minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als energiebron. Verder moeten de nieuwe woonwijken waar mogelijk afval hergebruiken en in balans zijn met de omringende natuur.

De NVM komt met tal van adviezen aan de overheid hoe het doorbouwen kan worden gestimuleerd. Zo zouden gemeenten versneld besluiten moeten kunnen nemen en daadkrachtig kunnen optreden bij het verlenen van vergunningen en de ontwikkeling van bouwplannen. Het Rijk moet daarbij volgens de makelaars gemeenten als het nodig is te hulp schieten, ook financieel.