Een vrouw is woensdagavond in Zwolle tijdens noodweer om het leven gekomen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland meldde dat de vrouw op de Drapenierlaan fietste en werd geraakt door een omvallende boom. Het is niet duidelijk of de boom door de bliksem was getroffen of door de harde wind was omgewaaid.