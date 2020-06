Kunsthal brengt popmuziek en beeldende kunst samen

De Kunsthal in Rotterdam brengt vanaf komend weekeinde beeldende kunst en popmuziek samen. In totaal 35 kunstenaars uit diverse landen laten werk zien dat beïnvloed is door of voortkomt uit muziek, afkomstig van muzikanten variërend van Lady Gaga tot The Beatles.

‘Black Album / White Cube’ heet de expositie van meer dan 200 hedendaagse kunstwerken, bijvoorbeeld fotografie van Anton Corbijn, video-installaties van Cyprien Gaillard en schilderijen van Emil Schult.

“De synthesizertunes van Kraftwerks track Autobahn zijn bijna hoorbaar als je naar het schilderij van Emil Schult kijkt. In heldere kleuren reikt de snelweg tot aan de horizon. Het werk sierde de albumcover van het wereldberoemde nummer”, geeft de Kunsthal als voorbeeld.

De installatie We Buy White Albums van Rutherford Chang omvat 2600 gebruikte exemplaren van het White Album van The Beatles. Het verwijst onder meer naar verzameldrift van fans en de bijzondere status van vinyl en moet een van de blikvangers van de expo worden.

Tentoonstellingsmaker Max Dax, voormalig hoofdredacteur van muziekbladen Electronic Beats en Spex, stelde een bij de tentoonstelling af te luisteren lijst samen van de tracks die er aan de orde komen in verband met een kunstwerk. Er is ook Rotterdamse gabbermuziek bij.

“Zonder de tracks zouden deze werken nooit gemaakt zijn. Denk aan schilderijen van Albert Oehlen die beïnvloed zijn door de Rotterdamse gabbermuziek van Euromasters en de Duitse technostar Scooter”, aldus de Kunsthal. Op de muzieklijst staat verder werk van onder anderen Vangelis, Bob Dylan, Prince, Led Zeppelin en Jean-Michel Jarre.

Ook het nacht- en clubleven komt aan de orde met levensgrote fotoportretten van portiers van de Berlijnse gelegenheid Berghain, gemaakt door fotograaf en collega-uitsmijter Sven Marquardt.

Black Album / White Cube. A Journey into Art and Music duurt tot en met 10 januari.