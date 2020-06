MH17-proces op zittingsdagen in ruim 50 landen online gevolgd

De livestream van het MH17-proces wordt op zittingsdagen door 20.000 tot 30.000 mensen bekeken. Het wisselt per dag, maar over het algemeen loggen mensen vanuit meer dan vijftig landen in op de website waar de rechtszaak rechtstreeks te volgen is. De meeste kijkers komen uit Nederland, Rusland en Oekraïne. Hoe die verdeling exact is, weet de rechtbank niet precies.

Op het Justitieel Complex op Schiphol is momenteel het monsterproces bezig tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Alle inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven. Als de verdachten, drie Russen en een Oekraïner, worden veroordeeld, hangt ze een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Alleen verdachte Oleg Poelatov stuurde een advocatenteam naar de rechtbank, de anderen lieten niets horen.

Het proces begon afgelopen maart. Op dit moment is de verdediging van Poelatov aan het woord om de onderzoekswensen kenbaar te maken. Tot en met begin volgend jaar zijn clusters van zittingsdagen gereserveerd, maar de verwachting is dat de rechtszaak langer gaat duren.

Iedere zittingsdag is te volgen via de website www.courtmh17.com. De voertaal is Nederlands, maar alles wordt ook simultaan in het Engels vertaald.