Van Zanen bij beëdiging: integriteit kernwaarde voor Den Haag

Jan van Zanen is woensdagavond beëdigd als de nieuwe burgemeester van Den Haag. In zijn speech benadrukte hij onder andere het belang van integriteit bij het lokale bestuur. Maar hij is bovenal dankbaar dat hij mag dienen in de “mooie stad achter de duinen”.

De beëdiging, door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit, had vanwege de coronaregels plaats in de hal van het stadhuis. Van Zanen is officieel de opvolger van Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren.

Het was in de lokale politiek van Den Haag de afgelopen jaren onrustig en aan Van Zanen de taak om rust terug te brengen. Zo worden twee oud-wethouders, onder wie de huidige fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, verdacht van corruptie. En van vertrouwelijke gesprekken over de voordracht van Van Zanens voorganger Krikke lekten geluidsopnames uit.

Volgens Van Zanen moet de burger vertrouwen hebben in het lokale bestuur en moet dat vertrouwen er ook zijn op het gemeentehuis. “Integriteit noemde ik een kernwaarde in Utrecht. Integriteit noem ik een kernwaarde in Den Haag”, zei hij.

De nieuwe burgemeester wil de stad gaan leren kennen en beloofde dat hij een keer zal deelnemen aan de nieuwjaarsduik. Verder sprak hij zich uit over het belang van de gemeente als overheid. Volgens hem moet het Rijk klaarstaan voor de gemeenten die het financieel zwaar te verduren hebben. “En dan nu aan de slag”, eindige Van Zanen zijn speech. “Tot ziens ergens in de stad.”

Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Johan Remkes waar in de hofstad. Hij nam woensdagavond afscheid.

Van Zanen was sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Daar is eerder op woensdag Peter den Oudsten beëdigd als waarnemend burgemeester.