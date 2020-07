Derek de Lint nieuwe sint bij aangepaste intocht in Amsterdam

De Amsterdamse intocht van Sinterklaas is dit jaar vanwege het coronavirus anders dan andere jaren. De aankomst van de goedheiligman, deze keer voor het eerst gespeeld door acteur Derek de Lint, is vrijwel zonder publiek, laat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam weten.

De intocht is op zondag 15 november bij het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. Normaal gesproken komt de sint aan bij het Scheepvaartmuseum, waarna hij in een optocht door de stad trekt.

Vanwege het coronavirus gaat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam uit van “een waterintocht met vrijwel geen publiek, oftewel een minimumvariant”.

De rol van Sinterklaas werd in Amsterdam tot 2018 gespeeld door Jeroen Krabbé. Vervolgens wierp cabaretier Erik van Muiswinkel zich op als nieuwe goedheiligman, maar hij trok zich terug.