Norm voor lood in drinkwater eind 2022 verlaagd

Eind 2022 wordt de norm voor lood in drinkwater met de helft verlaagd, meldt het kabinet. De Gezondheidsraad had hierop aangedrongen in een rapport dat eind vorig jaar is verschenen. Vooral in oude huizen met loden leidingen zit te veel van het metaal in het kraanwater.

Over ruim twee jaar mag niet meer dan 5 microgram per liter drinkwater aanwezig zijn. Dat is nu nog 10 microgram. Het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater is trouwens lager; het ligt rond de 1 microgram per liter, bleek uit het onderzoek van de Gezondheidsraad.

Naar schatting hebben tussen de 100.000 en 200.000 oude woningen loden leidingen. Hoge blootstelling aan lood is vooral voor baby’s (die flesvoeding krijgen), jonge kinderen en zwangere vrouwen niet goed. De Gezondheidsraad adviseerde om de nog resterende loden binnenleidingen te saneren.

Eigenaren van panden van voor 1960 zullen worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van lood in kraanwater, aldus het kabinet.