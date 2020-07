Handjevol boeren zonder tractor op Malieveld

Een handjevol boeren zonder tractor heeft zich vrijdagochtend om iets voor 11.00 uur verzameld op het Malieveld in Den Haag. Ze demonstreren tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Er is op het Malieveld ook een podium neergezet.

De actiegroep Agractie had voor vrijdagochtend een nieuwe actie aangekondigd. Het zou wel een kleine actie worden omdat boeren donderdagavond ook al van zich lieten horen bij het Binnenhof. Ook gaan boeren protesteren in andere delen van Nederland. Ze moeten vanwege de stikstofuitstoot hun dieren voedsel met minder eiwit gaan geven, maar volgens de boeren is dat niet goed voor hun vee.

De binnenstad van Den Haag is vanwege de actie afgesloten. Er is ook veel politie op de been.