Koper nieuwbouw in Amsterdam moet huis zelf bewonen

Mensen die vanaf dinsdag een nog te bouwen of te transformeren woning kopen in Amsterdam, moeten daarin zelf gaan wonen. Met deze zelfwoonplicht wil de gemeente het duur verhuren van nieuwbouw voorkomen.

Wethouder Laurens Ivens (SP, bouwen) zegt dat woningen er zijn om in te wonen en niet dienen als verdienmodel. “Ik wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Amsterdam een stad blijft waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je portemonnee.”

De maatregel geldt voor huizen die nog gebouwd moeten worden, zowel voor nieuwbouw als voor transformatie van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en gaat ook gelden voor de volgende koper.

Er zijn een paar uitzonderingen. Kopers mogen hun huis wel verhuren aan naaste familieleden en bij een verblijf in het buitenland. Ook mag een huis worden aangeboden als sociale of middeldure huurwoning (tot 1027 euro per maand).

Inmiddels heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een opkoopbescherming voor koopwoningen aangekondigd, waardoor het mogelijk wordt om ook de bestaande koopwoningen te beschermen tegen het duur doorverhuren.