RIVM komt voor het eerst met wekelijkse coronacijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag voor het eerst met wekelijkse cijfers over het aantal nieuwe sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus en het aantal besmettingen. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar dat is teruggeschroefd vanwege het teruggelopen aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

De meest recente gegevens zijn van vorige week dinsdag, de laatste dag van juni. Toen stond het officiƫle dodental op 6113. Dit zijn alleen de mensen van wie zeker is dat ze het virus hadden en daaraan zijn overleden. Het werkelijke aantal sterfgevallen ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest op het virus. Het aantal ziekenhuisopnames sinds het begin van de uitbraak stond vorige week op 11.877. De ziekte is tussen eind februari en eind juni vastgesteld bij 50.273 mensen in Nederland.