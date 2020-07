Ongeveer 150 tegenstanders van de coronamaatregelen zijn zondagmiddag bijeen in het centrum van Den Haag. Zij protesteren tegen regels zoals de verplichte 1,5 meter afstand.

De demonstranten houden borden vast met teksten als ‘Voor vrijheid’, maken muziek op trommels en slaan met pannen tegen elkaar. De sfeer is gemoedelijk.

De protestactie is aangemeld bij de gemeente Den Haag. De politie is aanwezig om een oogje in het zeil te houden.