Ontwerpers ook geraakt door crisis, maar dragen ideeën aan

Ook ontwerpers zijn stevig geraakt door de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van het Stedelijk Museum in Amsterdam en BNO / Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers. Ze vroegen ruim honderd ontwerpers naar de gevolgen, mede ter gelegenheid van een tentoonstelling over ontwerpers die zaterdag in het Stedelijk begint.

Van de ondervraagde ontwerpers zei 45 procent in de eerste drie maanden van de crisis meer dan de helft van hun normale omzet te hebben gemist. Meer dan 50 procent van de ontwerpers verwacht ook op de lange termijn, tot en met volgend jaar, tussen een kwart en de helft minder omzet te draaien en ruim een vijfde zelfs nog minder.

Ontwerpers denken intussen mee te kunnen helpen aan oplossingen voor het coronatijdperk: ze zijn immers gewend nieuwe wegen te vinden en nieuwe dingen in een vorm te gieten. Verschillende gaan dat op de expo ook laten zien: ze bedachten schermen voor gebruik tussen kantoorwerkplekken, 3D-geprinte gezichtsmaskers die via internet beschikbaar zijn en kleine glazen kassen waarin je coronaproef in een restaurant kunt eten.

Op de tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design – 125 jaar wonen in het Stedelijk wordt verder werk getoond van bekende en baanbrekende ontwerpers als Michael Thonet, Gerrit Rietveld, Charlotte Perriand, Verner Panton, Ettore Sottsass, Hella Jongerius, Marcel Wanders en Patrick Jouin.

De expositie is samengesteld door Ingeborg de Roode, die van de bekende ontwerpers veelal juist minder bekende stukken uitkoos om te laten zien, zoals een aluminium stoel van Rietveld. Deze werd volgens de conservator midden in de oorlog bijna uit één plaat gemaakt en was “heel vernieuwend vanwege de intentie van de ontwerper om hem in een ander materiaal in één keer uit de machine te laten komen, een vooruitwijzing naar de mogelijkheid die kunststoffen later zouden bieden.”

De expositie is ook heel divers en laat zien hoe met stijlen wordt gespeeld. Er is verder ook oog voor andere hedendaagse thema’s dan corona, zoals duurzaamheid. De Sloophoutkast van Piet Hein Eek uit 1990 staat er als vroeg voorbeeld van duurzaam materiaalgebruik.