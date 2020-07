Poppodia vrezen kaalslag door coronacrisis

De Nederlandse poppodia draaien dit jaar veel verlies door de coronacrisis. Het tekort van de poppodiumsector kan, ook met de toegezegde steunmaatregelen, oplopen tot 17 miljoen euro. Met de extra noodsteun zou dit beperkt kunnen blijven tot 9,8 miljoen euro. Dat heeft de DSP-groep uitgezocht bij zestig podiumleden aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

Op 12 maart moesten poppodia in Nederland hun deuren sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hoewel ze sinds 1 juli onder strikte voorwaarden weer open mogen zijn, is het met 1,5 meter afstand “onmogelijk om rendabele activiteiten te organiseren”.

De impact is groot op de hele sector, ook volgend jaar. “De impact van een gezonde popmuzieksector op bijvoorbeeld een stad en zijn bewoners en bezoekers is niet te onderschatten. Popcultuur en popmuziek genereren waarden. Popmuziek draagt bij aan de economie, het stimuleert diversiteit en inclusie binnen de cultuursector. Popmuziek bevordert talentontwikkeling en draagt bij aan sociale cohesie en de uitstraling van je stad of regio”, aldus VNPF-directeur Berend Schans. “Dat staat allemaal op grimmig schuddende grond. Een enorme kaalslag dreigt. Een afbraak die vele malen duurder zal zijn dan dit geconstateerde tekort.”