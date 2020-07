Zonnepanelen blijven populair, óók in corona tijd

In 2019 hadden 600.000 van de 8 miljoen Nederlandse woningen zonnepanelen op hun dak liggen. De vraag blijft toenemen, vooral vanuit bedrijven. Vorig jaar hadden zij volgens het CBS voor het eerst meer vermogen aan zonnepanelen opgesteld dan mensen bij hun eigen huis hadden gedaan. Zonnepanelen worden niet langer alleen in daarvoor speciaal gerichte parken van energiebedrijven geplaatst.

Toename zonnepanelen in Amsterdam

Ook in Amsterdam is een zichtbare toename te zien in het aantal zonnepanelen. De stad wil uiterlijk in 2022 voor 250 megawatt aan zonne-energie op daken realiseren. Dit betekent dat er 1 miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken komen te liggen. De stad doet er alles aan om haar inwoners te stimuleren en helpt waar nodig, onder andere met het online platform Zon zonder zorgen. Zonnepanelen kopen is niet iets wat we dagelijks doen. Daarom stimuleert de gemeente ondernemers om hun daken voor zonnepanelen te gebruiken door vanaf juli elke maand een bijzonder zonproject uit te roepen tot ‘Dak van de Maand’.

De afgelopen drie jaar is het aantal zonnepanelen in Amsterdam met ongeveer vijftig procent per jaar toegenomen en dit aantal zal blijven toenemen. Dit komt ook doordat het kabinet vorig jaar heeft aangekondigd dat het de groei van het aantal zonnepanelen verder wil stimuleren. Daarom heeft zij besloten om de sinds 2004 bestaande salderingsregeling tot 2023 te verlengen om deze vervolgens tot 2031 te laten afbouwen. Door deze regeling kunnen consumenten zonnestroom die zij niet zelf gebruiken terug leveren aan hun stroomleverancier. Hierdoor gaat hun elektriciteitsrekening omlaag.

Verlengen salderingsregeling

Door het verlengen van de salderingsregeling heeft het kabinet de verwachting dat de aankoop van zonnepanelen gemiddeld binnen zeven jaar is terugverdiend. De bedoeling is dat zonnepanelen zoveel goedkoper zijn in 2030, dat er geen belastinggeld meer nodig is om het interessant te maken. In principe zou dit niet nodig moeten zijn, als je bedenkt dat je flink bespaart op je energierekening. Gemiddeld kunnen consumenten 770 euro per jaar besparen door het plaatsen van zonnepanelen. Dit betekent dat een investering in zonnepanelen binnen vijf tot zeven jaar kan worden terugverdiend.

Steden en zonnepanelen

Ook al is Amsterdam volop in beweging als het om de aanschaf van zonnepanelen gaat, Almere was twee jaar terug kampioen zonnepanelen. Daar stond in 2018 het grootste vermogen aan zonnepanelen, om precies te zijn voor 28 megawatt aan opgesteld vermogen. De groei van het aantal panelen ging in datzelfde jaar het snelst in Eindhoven en Leeuwarden.

Agrarische ondernemers

Coronacrisis of niet, het zijn juist nu de agrarische ondernemers die interesse hebben in zonnepanelen en daarmee in een duurzame investering. En de installatie ervan gebeurt volledig corona proof. Banken zijn over het algemeen zeer bereid om mee te denken over de financiering van zonnepanelen. De investering is bewezen rendabel en de rente is nog steeds historisch laag. Ook al daalt de omzet voor veel ondernemers in deze tijd, zonnepanelen blijven inkomsten genereren. Daarbij geldt dat voor alle ondernemers met ruimte voor minimaal vijftig zonnepanelen en een grootverbruikersaansluiting in principe in aanmerking voor een SDE++ subsidie komen. Een dak als inkomstenbron, waarom ook niet?