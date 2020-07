Groen klussen: waar valt de winst te behalen?

Alles wat met ‘huis en tuin’ te maken heeft doet het goed, zoals we eerder al schreven. De aandacht voor het klimaat daarentegen, gaat iets minder goed. De doelen voor de luchtvaart tot 2024 zijn afgezwakt, de nieuwe maatregelen waar het kabinet mee zou komen voor 1 april, uitgesteld. Als we dan toch massaal aan het klussen zijn, hoe kunnen we dan zelf ons steentje bijdragen?

Klimaatdoelen

In 2030 willen we de CO2 uitstoot met 49 procent verminderd hebben. Zoals bekend heeft het huidige kabinet daarvoor allerlei maatregelen bedacht. In 2019 waren die maatregelen volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving voldoende, maar nu is het 2020 en ziet de wereld er een beetje anders uit. De CO2-uitstoot is weliswaar afgenomen door de coronacrisis, maar wetenschappers verwachten dat die afname van korte duur is – zodra we weer kunnen vervuilen, zullen we dat zeker weer gaan doen.

Goedkoop is duurkoop

Wat verbouwen betreft, is de duurzaamheid van materialen in ieder geval één belangrijk punt. Als we met goede spullen werken, besparen we veel materiaal en kosten, en voorkomen we een hoop bouw- en sloopafval. Goedkoop laminaat is na een jaar of vijf al aan vervanging toe, maar een houten vloer gaat oneindig lang mee – zeker als je een beetje je best doet op het onderhoud. Isolatie is een tweede punt, want een goed geïsoleerd huis betekent uiteraard een lager energieverbruik en dus een lagere uitstoot. Als je toch al aan de slag gaat met het dak, de buitenmuren, de ramen of de vloer is daar een hoop winst te behalen.

Een lage energierekening én een warme vloer

Uiteraard is het verstandig als we ons daarbij goed laten informeren. Vloerverwarming is bijvoorbeeld een ontzettend fijne manier om energie te besparen, maar een houten vloer is daar niet per se geschikt voor. Gelukkig zijn er goede alternatieven te vinden. Een PVC-vloer gaat bijvoorbeeld ook ontzettend lang mee. Bijkomend voordeel: het heeft veel minder onderhoud nodig.

Slim ventileren

Slim ventileren, zoals ze dat noemen, scheelt ook een hoop. Kort samengevat wordt daarmee bedoeld dat we wel de noodzakelijke frisse lucht in huis halen, maar dat we het energieverlies beperken. Daar zijn inmiddels een hoop ingenieuze oplossingen voor bedacht: als je de ramen of kozijnen gaat vervangen, kan je bijvoorbeeld kiezen om meteen even zelfregelende roosters te plaatsen die reageren op de winddruk, en minder lucht doorlaten als er harde wind op staat.

Gasvrij

Is je CV-ketel of gasfornuis aan vervanging toe? Dan is het de moeite waard om naar gasvrije (of gasarme) opties te kijken, zoals een warmtepomp en een elektrisch fornuis. Zo kom je beetje bij beetje dichter in de buurt van dat klimaatvriendelijke huis, zonder dat je er echt een apart project van hoeft te maken – al wil je misschien ook ineens aan de zonnepanelen als je toch bezig bent.

Gesubsidieerd klussen

Veel duurder dan gewoon verbouwen hoeft het in ieder geval niet te zijn. Wanneer je kiest voor energiebesparende maatregelen zijn er aardig wat subsidies en leningen met vriendelijke voorwaarden te krijgen. Die regelingen krijgen misschien niet zoveel aandacht, maar zijn er – net als het probleem – gelukkig nog steeds.