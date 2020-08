50PLUS-leden kiezen nieuwe voorzitter na maanden van ruzie

50PLUS-leden stemmen zaterdag over een nieuw hoofdbestuur van de partij, met daarin ook een nieuwe partijvoorzitter. Die voorzitter moet, opnieuw, voor rust in de partij zorgen: de afgelopen maanden verloor de partij haar boegbeeld en politiek leider Henk Krol en verliet voormalig voorzitter Geert Dales het pand met slaande deuren.

Tussen de overige Tweede Kamerleden en de partijtop (Krol en Dales) ontstond knallende ruzie over het plan van Dales om stemmingen over de kandidatenlijst en het programma voor de verkiezingen digitaal te organiseren. Ook de wens van Krol om Dales hoog op de lijst voor de Tweede Kamer te zetten, zorgde voor onrust. De ruzie werd grotendeels via de media uitgevochten.

Na het vertrek van Krol, die samen met voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen een nieuwe partij is begonnen, moest de partij op zoek naar een nieuwe partijleider en een nieuwe voorzitter. Meteen viel de naam van erevoorzitter Jan Nagel, die ook betrokken was bij het slepende conflict. Eerst hield hij de boot nog af, maar nu doet hij toch een gooi naar het voorzitterschap en is hij de grote kanshebber.

De rust is nog niet teruggekeerd bij de partij. Opnieuw is er verzet tegen het digitaal stemmen, zo meldt NRC. Het hoofdbestuur wordt online gekozen, maar een deel van de 50PLUS-leden heeft helemaal geen internet, en stemt normaal gesproken via de post. Volgens de krant is er ook onrust ontstaan omdat de leden van de fracties in de Tweede en Eerste Kamer partijleden hebben geadviseerd op Jan Nagel te stemmen als voorzitter.