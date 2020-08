Met de auto door Ahoy langs de kunstwerken van Boijmans

Evenementenhal Ahoy en museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam hebben de handen ineen geslagen om liefhebbers coronaproof van kunst te laten genieten. Ze kunnen per elektrische auto door de hal, stapvoets langs veertig kunstwerken die het museum daar heeft uitgestald. Belangstellenden kunnen vanaf zaterdag drie weken lang terecht: zeven dagen per week, tien uur per dag.

Er is wel een limiet: per dag kunnen maximaal 750 mensen een ritje maken. Er staan elektrische auto’s klaar voor wie er zelf geen heeft, dankzij het Rotterdamse autobedrijf Breeman.

“Corona heeft ons geleerd dat een stad zonder kunstleven zo dood is als een pier. Stille theaters, geen podiumkunsten, geen opwinding in de expositiezalen. Festivals een vervagende herinnering”, aldus Boijmans over de aanleiding voor het initiatief. “Rotterdam, de stad met een bloeiend kunstleven, snakt naar een nieuwe start.”

In Hal 1 van Ahoy, bijna anderhalf voetbalveld groot, is het kunstparcours uitgelegd. De verlichting is karig: de koplampen moeten op de kunstwerken schijnen. Die zijn onder anderen gemaakt door Ted Noten (die met het idee voor de drive-in of drive-through kwam), Paul McCarthy, Joep van Lieshout, Anselm Kiefer, Marijke van Warmerdam, Auguste Renoir, Panamarenko en René Magritte.