De rechtbank is van plan het liquidatieproces Marengo vanaf februari volgend jaar inhoudelijk te behandelen. Het zal naar verwachting tot de zomer van volgend jaar duren. Dat werd dinsdag bij aanvang van een voorbereidende zitting gemeld.

Het monsterproces, waarin in totaal zeventien verdachten figureren, draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is de 42-jarige Ridouan Taghi, hij is dinsdag niet in de rechtbank aanwezig.