Brandweer bestrijdt grote brand op Brunssummerheide

De brandweer heeft zaterdagavond handenvol werk aan een brand op de Brunssummerheide, die moeilijk is te blussen. De brand woedt in een onherbergzaam gebied, waar de brandweer slecht bij kan. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten staat een gebied van 150 bij 450 meter in brand.

Ook het hoogteverschil ter plaatse van zo’n 30 tot 40 meter bemoeilijkt het blussen. Daar komt bij dat het vuur smeulend onder de grond verder kruipt. Het begon rond 16.30 uur met een brand van zo’n 20 bij 25 meter, die snel om zich heen greep. Maar rond 19.30 uur meldde de woordvoerder dat de brand zich niet verder uitbreidt. “De brandweer heeft de brand rondom omsingeld om zo meter voor meter de heide te blussen”, aldus de woordvoerder.