VVD: praten met ondernemers hoort bij ons werk

VVD-Kamerlid Hayke Veldman vindt dat hij gewoon zijn werk als volksvertegenwoordiger heeft gedaan door antirookmaatregelen ook te bespreken met vertegenwoordigers van bedrijven die tabak verkopen. “Als je maatregelen neemt die ondernemers raken, is het normaal dat je ook met die ondernemers praat over de gevolgen.”

Veldman reageert op een publicatie van The Investigative Desk op het onderzoeksplatform Follow The Money. Daarin wordt gesteld dat zijn partij tegen de afspraken in overlegde met de tabakslobby over het in 2018 gesloten preventieakkoord, een pakket maatregelen dat bedoeld is om roken ernstig te ontmoedigen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis had inderdaad bepaald dat de tabaksindustrie buiten de gesprekken tussen de overheid en maatschappelijke organisaties zou worden houden. Wie Blokhuis zelf aan tafel uitnodigt “is aan hem”, zegt Veldman daar over. Maar aan die afspraak acht de VVD’er zich niet gebonden.

Veldman maakt er geen geheim van dat hij met ondernemersorganisaties als VNO-NCW over het preventieakkoord heeft gesproken, en dat hij geholpen heeft de scherpe kantjes ervan af te halen. “Dat is mijn werk als Kamerlid.”