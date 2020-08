Vakantie in eigen huis net zo zinvol als ver weg

Veel Nederlanders hebben hun vakantie overgeslagen dit jaar. Dat is onder andere terug te zien in de cijfers van toeristische accommodaties, zoals hotels en kampeerterreinen. Die zagen het aantal Nederlandse gasten teruglopen met 60 procent, aldus het CBS. Veel Nederlanders hopen nog wel op vakantie te gaan, maar gezien de huidige ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat we voor verre reizen kiezen. Vaak zullen we proberen er thuis nog iets van te maken, maar hoe zorg je dan dat het echt vakantie is?

Ver weg zit er even niet in

In mei bleek al uit onderzoek van NBTC-NIPO dat dit jaar 7,2 miljoen Nederlanders plannen had om tijdens de zomer op vakantie te gaan. Dat is een flinke daling ten opzichte van vorig jaar, toen het er nog 11,9 miljoen waren. Dat zoveel Nederlanders deze zomer even hebben overgeslagen, is wellicht niet heel verrassend: uit andere cijfers van het CBS blijkt dat rond de 25 procent bezuinigt op vakanties bij een daling van het inkomen. Los van alle ingewikkelde reisrestricties en zorgen over de gezondheid, zijn onze inkomens er gemiddeld genomen natuurlijk niet echt op vooruit gegaan de laatste tijd.

Vakantie als medicijn

Gelukkig hebben veel deelnemers uit het NBCT-NIPO-onderzoek wel plannen om later dit jaar de stekker er alsnog uit te trekken. Af en toe een break is belangrijk, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Het is goed voor het immuunsysteem, we ervaren daarna minder stress en leven langer. En dat is nog niet alles. Gezien de huidige omstandigheden hoeft het volgens diezelfde onderzoeken geen lange vakantie te zijn en het maakt niet uit wat je doet om dat effect te bereiken – als je maar ontspant.

Thuis in een ander huis

Dat mag dus drie weken in Thailand zijn, maar ook zes dagen in een blokhut in je eigen achtertuin. Het ‘buiten’-gevoel is in ieder geval voor veel van ons één van de meest effectieve manieren om echt even weg te zijn, zeker als we niet ver van huis zijn. Van de Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, gaat bijna 40 procent het liefst naar de kust, 35 procent naar een bosrijke omgeving. Een vakantie in de stad wil maar 5 procent – wellicht omdat velen van ons al in diezelfde steden wonen. Vakantie is pas echt vakantie als de omgeving anders is.

Doe alsof je niet thuis bent

Mocht je geen tuin hebben, dan is het de moeite waard om op een andere manier de uitstraling van je huis aan te passen en zo van je huis een echt vakantie-oord te maken. Thuis of niet, stel een automatisch antwoord in voor je werkmail, huur voor die ene keer een schoonmaakster in, drink en eet zoals je dat op vakantie ook zou doen, pak de kaarsen erbij die je normaal gesproken alleen op de camping gebruikt. Bezoek de musea en parken waar je alleen heen zou gaan als je familie uit het buitenland op bezoek krijgt en verken je eigen buurt als toerist.

Zit en adem

Als je echt zeker wil weten dat je het meest uit je vakantie haalt, kan je nog altijd het beste gewoon gaan zitten en ademen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat de effecten van meditatie overlappen met die van een goede vakantie, en zeer waarschijnlijk zelfs langer effect hebben. Dat scheelt weer, want gewoon zitten en ademen kan echt overal: in een piepkleine of juist enorme blokhut in de tuin, op het strand, of op driehoog in Amsterdam.