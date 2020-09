Minder pechmeldingen vakantiegangers voor ANWB Alarmcentrale

De ANWB Alarmcentrale heeft het afgelopen zomerseizoen 35 procent minder hulpvragen gekregen van Nederlanders die strandden met pech in het buitenland dan in 2019. Veel Nederlanders brachten vanwege de coronacrisis de vakantie door in eigen land of vertrokken met de auto naar een vakantiebestemming dicht bij huis.

De meeste pechmeldingen kwamen uit Frankrijk (35 procent), Duitsland (25 procent), België (11 procent), Italië (7 procent) en Oostenrijk (5 procent). De zes Nederlandse wegenwachten die actief waren in populaire vakantiegebieden in Frankrijk kregen ruim 340 auto’s weer aan de praat

Voor velen liep de zomervakantie dit jaar anders dan anders. Tot het laatst was niet duidelijk welke landen toegankelijk zouden worden voor Nederlandse toeristen. Ook de Nederlanders zelf wisten vaak niet of zij nog op vakantie wilden gaan. Hulpverleners van de ANWB Alarmcentrale kregen zo te maken met onvoorziene en wisselende omstandigheden.