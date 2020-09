Welke Prinsjesdag plannen kunnen we verwachten?

Nog even en het is weer Prinsjesdag. De derde dinsdag van september (15 september) zal er in deze coronatijd anders uitzien dan vorige jaren in verband met het coronavirus. Zoals altijd is er ook dit jaar informatie gelekt. Wat gaat er mogelijkerwijs veranderen voor werknemers, bedrijven en consumenten?

Voor werknemers gaat de inkomstenbelasting in de eerste schijf, tot 68.500 euro bruto per jaar, iets omlaag. De arbeidskorting, een belastingvoordeel voor alle werkenden, gaat omhoog. Het ziet ernaar uit dat de zelfstandigenaftrek verder wordt verlaagd. Dit belastingvoordeel voor zzp’ers daalde al van 7.200 euro dit jaar naar 5.000 euro in 2028. Dat wordt nu 3.200 euro. Het zorgpersoneel krijgt de waardering die ze verdienen: een coronabonus van 500 euro, naast de al toegezegde extra 1.000 euro. De gewenste structurele loonsverhoging voor medewerkers in de zorg komt er niet.

Heffing box 3

Er liggen plannen voor nieuwe tarieven voor de inkomstenbelasting in box 1 en box 2. Zo gaat in box 2 het tarief van 26,25 procent nu naar 26,9 procent in 2021. Het lanceren van een nieuw plan om op korte termijn de heffing in box 3 aan te passen ligt er al langer. De heffing op spaargeld en beleggingen is belastingplichtigen al lange tijd een punt van kritiek. Zeker in tijden dat de rente op spaargeld zo’n beetje nul procent is, zoals momenteel het geval is, gaat de box 3-heffing uit van onhaalbare rendementen, aldus spaarders en beleggers.

Sparen en beleggen

In het huidige systeem van heffing, de vermogensrendementsheffing, is er geen onderscheid tussen rendement uit sparen en beleggen. Een nieuwe aanpak zou eerlijker uitpakken voor spaarders die maar weinig rendement behalen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën wil op Prinsjesdag een nieuw plan presenteren om spaarders en kleine beleggers op korte termijn tegemoet te komen. Een van de mogelijkheden kan zijn om het heffingsvrije vermogen van nu 30.846 euro op te hogen.

Voor spaarders kan het zijn dat er nog meer gaat veranderen, want zij krijgen een hogere vrijstelling. Nu betaalt iemand over de eerste 31.000 euro geen belasting. Als je een partner hebt, dan is dat het dubbele. Dat wordt 50.000 euro voor alleenstaanden en 100.000 euro voor stellen.

Veranderingen voor bedrijven

En wat staat bedrijven het komende jaar te wachten? De geplande belastingverlaging voor grote bedrijven gaat niet door. Een bedrijf dat een winst heeft vanaf 200.000 euro wordt daarvoor straks nog steeds met 25 procent belast, in plaats van met 21,7 procent. Daarnaast worden grote bedrijven zwaarder belast doordat belastingontwijking strenger wordt aangepakt. Dit moet naar schatting elk jaar zo’n 600 miljoen opleveren. Kleinere bedrijven krijgen in 2021 nog wel de beloofde belastingkorting op hun winsten: van 16,5 procent naar 15 procent. Daar komt nog bij dat die schijf in stappen verhoogd wordt, namelijk van 200.000 euro naar 400.000 euro. Tenslotte komt er een extra belastingvoordeel voor bedrijven die investeren: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Investeringsfonds

Het ziet er ten slotte naar uit dat het investeringsfonds dat vorig jaar is aangekondigd, dit jaar wordt gerealiseerd. Dit kan al vóór Prinsjesdag zijn. Het kabinet gaat dan bekendmaken dat er een fonds van 20 miljard euro komt waarmee de komende vijf jaar projecten gefinancierd kunnen worden. Dit zullen vooral projecten voor de lange termijn zijn en die te maken hebben infrastructuur, innovatie en duurzaamheid.