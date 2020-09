Zeker drie aanhoudingen tijdens betoging Malieveld

Enkele tientallen demonstranten zijn vrijdagmiddag op het Haagse Malieveld om te demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Zo’n tachtig betogers zitten of staan op het grasveld. Zeker drie betogers zijn geboeid in een politiebusje weggevoerd.

Volgens een van de betogers verhindert de politie hun vertrek. “Ik ben hier om tegen de coronawet te demonstreren. De 1,5 metersamenleving is niet houdbaar”, zegt een andere demonstrant. Er is veel politie op de been met wapenstok en honden.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag had eerder op vrijdag opdracht gegeven de demonstratie op het Malieveld te beƫindigen.