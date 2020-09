Wilders: kabinet laat de gewone Nederlander weer in de steek

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet “nog steeds onze eigen mensen in de steek laat”. Er gaan miljarden euro’s naar landen in Zuid-Europa maar veel mensen in Nederland gaan er volgens hem op achteruit. “Het meest schokkende is dat de gewone Nederlander, die het moeilijk heeft door de crisis, niet eens wordt genoemd in de troonrede”, zei Wilders in een eerste reactie.

Wilders is het er niet mee eens dat het kabinet de coronasteunpakketten voor ondernemers de komende negen maanden gaat afbouwen. Volgens hem gebeurt dat veel te snel waardoor veel ondernemers en sectoren, zoals de horeca, alsnog ernstig in de knel komen. Wilders begrijpt dat de subsidies niet eeuwig kunnen duren, maar het gaat hem nu te snel. Hij wil het pakket langzamer afbouwen en ervoor zorgen dat ondernemers langer krijgen om de uitgestelde belasting te betalen.

Ook wijst hij erop dat er wel een kleine koopkrachtverbetering wordt beloofd, maar dat veel mensen er financieel op achteruitgaan, omdat de lasten omhoog gaan. Bovendien verliezen veel mensen nog hun baan, zei hij. De PVV wil de huren verlagen evenals de energierekeningen en ook het lage btw-tarief verlagen naar nul.

De premier belooft al tien jaar lang koopkrachtverbetering, “maar hij geeft ze helemaal niets”, aldus de leider van de grootste oppositiepartij.