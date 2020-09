Ondernemen in tijden van corona: hoe zorg je dat de factuur wordt betaald?

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober uitstel van belasting aanvragen, zo maakte het kabinet 28 augustus bekend. De regeling hoort bij een uitgebreid pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat ondernemend Nederland niet teveel schade oploopt. Cijfers wekken de indruk dat het zijn doel bereikt. Helaas worden niet alle kosten gedekt, en lopen veel bedrijven achter met hun betalingen. Wat als niet de belastingdienst, maar juist jij als ondernemer die facturen moet innen?

Laat van je horen

Volgens het CBS zijn in de eerste 35 weken van 2020 153 minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2019. Dat is mede te danken aan het eerdergenoemde pakket aan maatregelen. Desondanks lukt het veel debiteuren nu niet om op tijd alle rekeningen te betalen. Dat betekent helaas dat je als ondernemer je debiteurenbeheer nu weer wat strakker moet organiseren dan je misschien gewend bent: wie het hardst roept, is vaak het eerst aan de beurt.

Een goed begin is het halve werk

Het lijkt een open deur, maar het is er wel één die vaak vergeten wordt: stuur je facturen op tijd, in een format dat makkelijk verwerkt wordt. Stuur na het verlopen van de betaaltermijn binnen een week een betalingsherinnering. Neem contact op als betaling uitblijft en probeer het samen op te lossen. Wees creatief. Overweeg bijvoorbeeld korting te geven in het geval dat snel betaald wordt. Dat kost je natuurlijk geld, maar is nog altijd meer dan niets. En, ook niet onbelangrijk: weet wanneer je te maken hebt met iemand die er simpelweg geen zin in heeft.

Laat het vuile werk aan een ander over

In dat geval zit er niets anders op dan een volgende stap te overwegen: het incassobureau of de deurwaarder. Let er wel op dat de kosten van een dergelijke ingreep aardig in de papieren kunnen lopen. Het loont dan ook de moeite om de verschillende opties tegen elkaar af te zetten. Jürgen Zuurman van De Voordeligste Deurwaarder laat desgevraagd weten dat er grote verschillen in voorwaarden kunnen zijn: “Het is belangrijk dat je weet welke kosten je kan verwachten, en of er op basis van ‘no cure, no pay’ gewerkt wordt. Zo beperk je het financiële risico.”

Factoring

Sinds 2015, het jaar waarin de voorwaarden van banken drastisch veranderden, is ‘American Factoring’ in opkomst. Binnen het Nederlandse mkb is het inmiddels uitgegroeid tot één van de meest populaire alternatieve financieringsvormen. En wellicht ook een optie voor jou, als debiteurenbeheer een structureel probleem voor je is. Je draagt je debiteuren dan over aan een ander, namelijk de factor. In ruil voor een vergoeding aan deze factor ben je van het risico af, en ontvang je direct je geld. Ook hiervoor geldt: het is niet gratis, maar het neemt je wel een hoop zorgen uit handen.

Tegemoetkomingen en maatregelen

In alle gevallen blijft het pakket van maatregelen relevant. Uitstel van belastingen, inkomensondersteuning, versoepelde kredietvoorwaarden, tegemoetkomingen om het loon van je werknemers te betalen en diverse andere financiële maatregelen, helpen je wellicht ook een eind op weg. Verdiep je daarom goed in de financiële regelingen die er zijn.

Hoe je het ook aanpakt: zorg dat je de boel op orde hebt. Dat lijkt misschien gedoe, maar scheelt juist een hoop energie en tijd, die je dan tenminste kan besteden aan de dingen waar je goed in bent – zodat ook jij straks nog overeind staat.