Rechter vonnist over wildplasboete van Marco Kroon

De militaire kantonrechter in Arnhem doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak van majoor Marco Kroon, die zijn boete van 140 euro aanvocht die hij vorig jaar kreeg voor wildplassen tijdens het carnaval in Den Bosch.

De drager van de militaire Willemsorde betoogde bij de rechtbank hij geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken, omdat het te druk was. “Ik heb er alles aan gedaan, maar ik kon het niet meer ophouden. Het was puur overmacht”, zei Kroon twee weken geleden tegen de rechter. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops betoogde dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval.

Het verzet tegen de wildplasboete is apart behandeld van het hoger beroep tegen de taakstraf van honderd uur die Kroon kreeg voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent en schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. Het hoger beroep dient op 3 december bij het gerechtshof.

Marco Kroon ging deze maandag na zeventien maanden schorsing weer bij Defensie aan het werk. Hij houdt zich voortaan bezig met veteranenzaken.